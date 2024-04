FC Liverpool: Meisterschaft futsch? Reds verlieren Derby

Klopp kritiserte seine Spieler nach dem herben Rückschlag deutlich: "Wir müssen in den Spiegel schauen und sehr kritisch mit uns sein. Unser Gegenpressing war furchtbar", sagte der am Saisonende scheidende Trainer im englischen Fernsehen: "Ich glaube, ein Zweitligist hätte nicht so gespielt wie wir."