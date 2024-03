Fußball: Bitteres FA-Cup-Aus für Klopp und Liverpool

Jürgen Klopp muss in seiner Abschiedssaison beim FC Liverpool nach einem wahren Pokal-Drama den ersten von vier möglichen Titeln abschreiben. Die Reds schieden in einem spektakulären Viertelfinale des englischen FA Cups ausgerechnet beim Erzrivalen Manchester United nach Verlängerung mit 3:4 (2:2, 2:1) aus.

Liverpool dreht nach Rückstand auf

Scott McTominay brachte United im Old Trafford bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Anschließend verpasste der Offensivspieler allerdings nach 35 Minuten den zweiten Treffer - dann drehte die Klopp-Elf furios auf.

Packender Schlagabtausch im Old Trafford

Der packende Schlagabtausch ging in der Verlängerung weiter. United war näher am dritten Tor, doch Liverpool traf. Ein abgefälschter Schuss von Harvey Elliott landete im Netz (105.).

Glasgow Rangers gegen Celtic Glasgow ist eines der ältesten Fußball-Derbys des Welt – und das am häufigsten ausgetragene in Europa. Dabei geht's um viel mehr als nur Fußball.

Siegtreffer für United in der Nachspielzeit

Doch das Team des in der Kritik stehenden Trainers Erik ten Hag schlug erneut zurück: Marcus Rashford erzielte das 3:3 (112.), ehe Amad Diallo mit seinem 4:3 in der Nachspielzeit das Old Trafford endgültig in ein Tollhaus versetzte.