Klopp und Liverpool verlieren Tabellenführung an Arsenal

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool nach einem heftigen Chancenwucher die Tabellenführung in der Premier League verloren. Die Mannschaft des scheidenden deutschen Star-Coaches rettete beim 2:2 (1:0) in einem wilden Spiel beim englischen Rekordmeister Manchester United immerhin einen Punkt, musste den Platz an der Spitze im hoch spannenden Titelrennen aber an den punktgleichen FC Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz abgeben. Arsenal ist am Dienstag Gegner von Bayern München im Viertelfinale der Champions League