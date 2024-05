Leverkusen macht mit Pokalsieg das Double perfekt

Der 1. FC Heidenheim spielt durch den Pokalsieg von Bayer Leverkusen erstmals in der Vereinsgeschichte im Europapokal. Durch das 1:0 des für die Champions League qualifizierten Meisters gegen den 1. FC Kaiserslautern wird der Europa-League-Startplatz für den Pokalsieger über die Bundesliga vergeben. So spielt die TSG Hoffenheim als Tabellensiebter statt in den Playoffs zur Conference League in der Europa League 2024/25. Dafür rückt Heidenheim als Tabellenachter in den drittklassigen Europapokal nach.



Der Klub von der Ostalb hatte sich den achten Bundesligaplatz erst am letzten Spieltag gesichert. Hätte Zweitligist Kaiserslautern den DFB-Pokal gewonnen, hätte der FCK international in der Europa League spielen dürfen - und Heidenheim wäre leer ausgegangen.