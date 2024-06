Fußball-EM 2024: Shaqiri-Traumtor reicht der Schweiz nicht

Für die "Nati" ist am Sonntag in Frankfurt mit einem Sieg gegen die DFB-Elf, die am Montag gegen Ungarn 2:0 gewann, sogar der Gruppensieg noch möglich.

Schotten profitieren von Eigentor

Ex-Bayern-Star Shaqiri (26.) sicherte dem Team von Murat Yakin nach dem Auftakterfolg gegen Ungarn mit einem wunderschönen Fernschuss den wertvollen Punkt. Ein Eigentor von Fabian Schär (13.) hatte die Schotten, die von ihrer legendären "Tartan Army" in Köln frenetisch angefeuert wurden, zunächst in Führung gebracht.

Die ARD maß beim schottischen Torjubel eine Lautstärke von 110 Dezibel - ein Wert nahe der Schmerzgrenze. Um noch auf die Teilnahme an der K.-o.Runde hoffen zu dürfen, muss für die "Bravehearts" im abschließenden Duell mit Ungarn aber unbedingt ein Sieg her.

Schärs Faupass lässt Schotten jubeln

Die Schweiz schüttelte sich nur kurz. Das Team um Kapitän Granit Xhaka fand zunehmend mehr Zugriff und kühlte die hitzige Stimmung so ein wenig herunter. Dazu trug schließlich auch Anthony Ralston bei, der in der eigenen Hälfte einen schlimmen Fehlpass spielte. Shaqiri schaltete am schnellsten und verwandelte aus rund 20 Metern direkt mit links in den Winkel - ein Traumtor.