Fußball: So wichtig ist die Winterpause für Sportler

Die Winterpause in der Fußball-Bundesliga ist umstritten: Zu kurz, zu wenig Regeneration? Die englische Premier League und die italienische Serie A verzichten ganz darauf. Professor Tim Meyer, ehemaliger Teamarzt der deutschen Nationalmannschaft, spricht über Sinn und Folgen der Pause.

Für Profisportler hat die Pause jedoch eine weitere Bedeutung: Viele tragen chronische Überlastungen oder kleinere Verletzungen mit sich herum, die im engen Spielplan kaum auskuriert werden können. Die Winterpause bietet die Chance, diese Beschwerden auszuheilen und so mit besseren Voraussetzungen in die Rückrunde zu starten.

Die Fußball-Bundesliga war in der Saison 2023/24 laut einer Studie die Liga mit dem höchsten Verletzungsrisiko der fünf Top-Ligen in Europa - und das trotz weniger Spieltage.

Meyer: Sich wohlfühlen ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, wenn Spieler in die Rückrunde hineingehen. Denn dadurch können nicht nur Verletzungen vermieden werden, sondern auch bessere Leistungen erbracht werden.

Ängste im Profi-Fußball. Zu hoher Erfolgs- und Leistungsdruck. Die Konsequenz: Viele Spieler sind mental am Boden. Das stille Leiden in den Kabinen - im Fußball weiterhin ein Tabu.

Generell gilt auch: Wird die Winterpause länger, wird entweder danach der Spielplan enger oder die Sommerpause kürzer, also man darf das nicht ganz isoliert betrachten. Rein aus sportmedizinischer Sicht wäre eine Länge von drei bis vier Wochen sicherlich notwendig. Das passt auch zu den Ergebnissen einer Studie mit der Liga, die wir bei der Verkürzung der Pause in den Saisons 2008/09 und 2009/10 durchgeführt haben.

Prof. Dr. Tim Meyer ist Sportmediziner und leitet das Institut für Sport- und Präventivmedizin der Universität des Saarlandes. Von 2001 bis 2023 gehörte er zum Ärzteteam der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und begleitete das Team bei sechs Welt- und fünf Europameisterschaften. Seine Aufgaben waren dort die medizinische Versorgung außerhalb orthopädischer Probleme, sowie Leistungsdiagnostik und Anti-Doping-Management. Zusammen mit weiteren Expertinnen und Experten stand er während der Coronapandemie der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" vor und entwickelte das medizinisch-hygienische Konzept, das 2020 als Grundlage für den Re-Start des Spielbetriebs in der ersten und zweiten Bundesliga diente.

Meyer: Eine kürzere Winterpause erschwert es, chronische Beschwerden vollständig auszukurieren. Wird die Pause nicht optimal genutzt, also zum Beispiel mit kompletter Passivität am Strand, bedeutet der Wiedereinstieg ins Training eine abrupte Umstellung im Vergleich zu den vorherigen, weniger aktiven Tagen. Dies könnte erklären, warum schwerere Verletzungen häufig direkt zu Beginn der Trainingsphase auftreten.

ZDFheute: Was können die Spieler tun, um die Winterpause sinnvoll zu nutzen und diese Verletzungsanfälligkeit zu minimieren?

Auch private Faktoren spielen eine Rolle - etwa, ob ein Spieler eine Familie mit Kindern hat oder allein lebt. Diese Aspekte beeinflussen die Erholung und sollten in die Gestaltung der Winterpause einfließen.

Meyer: Heute wird oft von "PreHab" (Prähabilitation, Anm. der Redaktion) gesprochen, einer Kombination aus Rehabilitation und Prävention. Dabei geht es darum, an individuellen Schwächen in Bereichen wie Haltung, Beweglichkeit und Kraft gezielt zu arbeiten. Spieler, die beispielsweise Schwächen in Sprint oder Ausdauer haben, können auch diese gezielt trainieren. Auch eine Behandlung verletzungsbedingter Einschränkungen zählt dazu.