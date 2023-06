An der THW-Meisterschaft hatte niemand mehr ernsthaft gezweifelt, und die Kieler ließen in Göppingen von Beginn an nichts anbrennen. Sagosen erzielte gleich die ersten Treffer. In einer Saison, in der lange Zeit ein hochspannender Fünfkampf um die Meisterschaft tobte, machten die Kieler von Trainer Filip Jicha letztlich am wenigsten Fehler.