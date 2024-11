Handball: Alles was Sie über die Frauen-EM wissen müssen

Wann findet die Handball-EM der Frauen statt?

Die Halbfinal-Partien sowie das Spiel um Platz fünf finden am 13. Dezember statt. Entschieden wird die Europameisterschaft mit dem Finale und dem Spiel um Platz drei am 15. Dezember.

Wo findet die EM statt und was sind die Spielorte?

Die Vorrundenspiele finden in Basel (Gruppe B und C), Debrecen (Gruppe A und D) und Innsbruck (Gruppe E und F) statt. Die Erst- und Zweitplatzierten einer Gruppe reisen dann nach Wien, wo die Hauptrunde, das Halbfinale und das Finale stattfinden.

Wann und gegen wen spielt Deutschland?

Deutschland spielt in Gruppe F und trifft somit auf Island, Niederlande und Ukraine. Der Auftakt der DHB-Auswahl steigt am 29. November um 20.30 Uhr gegen die Ukraine. Am 1. Dezember findet um 18 Uhr das Spiel gegen die Ex-Weltmeisterinnen aus den Niederlanden statt. Zwei Tage später, am 3. Dezember um 20.30 Uhr, ist das letzte deutsche Vorrundenspiel gegen Island.