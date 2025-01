Test gegen Brasilien: DHB-Team siegt nach starkem Endspurt

Deutschland vertanzt sich im Angriff

Erste Zwei-Tore-Führung nach fast 40 Minuten

Nach der Pause spielte sich die Auswahl um Johannes Golla klarere Chancen heraus. Rund 20 Minuten vor Spielende brachte der Kapitän seine Mannschaft erstmals mit zwei Toren in Führung (18:16). In Spielmacher Juri Knorr, Julian Köster und Christoph Steinert brachte Gislason nun routinierte Kräfte, die auch bei den Sommerspielen von Paris so manche Drucksituationen erfolgreich gemeistert hatten.

Wenige Tage vor Beginn der WM ist Deutschlands Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff zum ersten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin brachte den Nachwuchs am Donnerstag zur Welt. Nach der Geburt seines Kindes kann sich der Schlussmann des THW Kiel nun voll und ganz auf die Medaillenmission konzentrieren. Am Mittwoch startet Deutschland gegen Polen ins Turnier. Weitere Vorrundengegner sind die Schweiz und Tschechien.

Die Fehlerquote verringerte sich schlagartig und Brasilien fand immer seltener Lücken in der deutschen Abwehr. Also das DHB-Team auf 25:20 stellte, war das Spiel quasi entschieden.

Nochmal gegen Brasilien live im ZDF

Deutschland trifft bei der WM in Vorrundengruppe A in Herning am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) zunächst auf die Polen. Weitere Gegner sind die Schweiz (17. Januar/20.30 Uhr/ZDF) und Tschechien (19. Januar/18.00 Uhr/ARD). Die ersten drei Teams erreichen die Hauptrunde, die das deutsche Team ebenfalls in der Jyske Bank Boxen in Herning absolvieren würde.