Fußball-Ikone in Niederlanden: Johan Neeskens ist gestorben

Legendärer Elfmeter: In der zweiten Minute des WM-Finales 1974 lässt Johann Neeskens Sepp Maier keine Chance.

Die Niederlande trauern um einen ihrer größten Fußballer: Johan Neeskens ist am vergangenen Sonntag im Alter von 73 Jahren unerwartet gestorben. Mit dem berühmten "Voetbal totaal" stürmte die Ikone an der Seite von Johan Cruyff bei der WM 1974 ins WM-Endspiel von München, wo die Elftal trotz Neeskens' Führungstreffer dem bundesdeutschen Team um Franz Beckenbauer unterlag.

Sommer 1974: In München kommt es zum Finale zwischen den beiden WM-Turnierfavoriten, dem Nachbarschaftsduell Deutschland und Niederlande. Auch dies ist kein gewöhnliches Match.

Der im nordholländischen Heemstede geborene Neeskens verstarb in Algerien, wo er für den Verband im Rahmen eines World-Coaches-Programm unterwegs war. Vor seinem Tod hatte er über Unwohlsein geklagt. Nähere Angaben zur Todesursache sind bislang nicht bekannt.

Neeskens Elfmeter im Finale gegen die BRD

Der 49-malige Nationalspieler hatte im WM-Finale gegen Deutschland in der zweiten Minute per Elfmeter gegen Sepp Maier die Führung erzielt. "Als ich loslief, dachte ich: Auf welche Seite soll ich schießen? Es war mehr oder weniger immer die rechte Seite des Tores. Beim letzten Schritt dachte ich: Nein, ich schieße in die andere Richtung. Es war nicht meine Absicht, den Ball direkt durch die Mitte zu schießen", berichtete er später.