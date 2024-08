Sportstudio: Niko Kappel - Paralympicssieger mit Mission

Kurz übernahm der Politiker in Niko Kappel im "aktuellen sportstudio" die Führung und hielt ein Plädoyer für den Sport. "Wir lernen so viel durch Sport", sagte der Para-Kugelstoß-Weltrekordhalter am Samstagabend und zählte auf: "Im Team zu agieren, zu verlieren, respektvollen Umgang, Leistungsbereitschaft. Das alles sind Tugenden, die in unserer Gesellschaft megawichtig sind."

Kappel: Sport ist sein Hauptjob

Valentin Baus hat schon alles gewonnen, was es im Para-Tischtennis zu gewinnen gibt: Weltmeister, Europameister und Paralympics-Sieger von Tokio. In Paris will der 28-jährige erneut Gold holen.

Das zu verdeutlichen, war dem 29-Jährigen vom VfB Stuttgart wichtig, also fügte er noch an: "Es geht nicht darum: Ach, schön, dass der Kleine auch Sport macht."

Kappel will kein Mitleid

In diese Mitleid-Nische hat Niko Kappel sich nie drängen lassen. In seiner Kindheit und Jugend spielte er Fußball mit den deutlich größeren Kumpels. Er suchte sich seinen Platz, an dem er nützlich sein konnte, so erzählte es Kappel zuletzt in der "Süddeutschen Zeitung".