+++ Paralympics 2024 +++:Markus Rehm mit feurigem Endspurt

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Das Staatsoberhaupt sprach um 22.37 Uhr die traditionelle Begrüßungsformel. 57 Minuten später entzündeten fünf französische Athleten und Athletinnen das paralympische Feuer. Zuvor hatte Markus Rehm neben anderen die Fackel in Richtung Schlosspark Jardin des Tuilerie im Herzen des Louvre-Museums tragen dürfen.

In Paris stehen bis zum 8. September insgesamt 549 Entscheidungen in 22 Sportarten auf dem Programm. Insgesamt nehmen an den Spielen in Japan rund 4.400 Sportlerinnen und Sportler aus 167 Ländern teil, dazu kommt als 162. Delegation das Flüchtlingsteam. Für Deutschland gehen 143 Para-Athleten und fünf Guides an den Start.