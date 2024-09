Paralympics 2024: Silber für Josia Topf über 50m Rücken

Schwimmer Josia Topf nimmt nach Gold über 150 m Lagen bei den Paralympics in Paris die nächste Medaille in Angriff. Knapp 15 Stunden nach seinem Triumph in der La Defense Arena zog der Erlanger über die 50 m Rücken in 49,14 Sekunden als Vorlauf-Dritter ins Finale am Abend (17:58 Uhr) ein.

Ihre ersten Auftritte hatten die Tokio-Paralympicssieger Taliso Engel und Elena Semechin. Der sehbehinderte Leverkusener Engel schied auf seiner Nebenstrecke 50 m Freistil in 24,72 Sekunden im Vorlauf der Startklasse S13 aus, er klagte anschließend über Atemprobleme. In seiner Paradedisziplin 100 m Brust geht Engel am Donnerstag an den Start. Semechin dagegen schaffte den Sprung ins Finale am Abend (18:47 Uhr).