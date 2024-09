+++ Paralympics 2024 +++:Dritte Medaille für Anna-Lena Niehues

Nachwuchshoffnung Jule Roß hat in Paris eine Topplatzierung im Weitsprung verpasst. Die 18-Jährige blieb mit 4,84 Metern unter ihren Möglichkeiten und landete in der Startklasse T46 auf Rang elf. Zur Qualifikation für den Endkampf der besten Acht hätte die Leverkusenerin 28 Zentimeter weiter springen müssen, so schied sie nach nur drei Versuchen vorzeitig aus.

Einen Tag nach Bronze über 100 m lief Katrin Müller-Rottgardt mit Guide Noel Fiener über die doppelte Distanz souverän ins Halbfinale. In 25,20 Sekunden gewann das Duo in der Startklasse der Sehbehinderten T12 souverän seinen Vorlauf und weckte mit der drittbesten Zeit aller Duos erneut Medaillenhoffnungen. Nun wolle sie das am Abend (19:42 Uhr) angesetzte Halbfinale "rocken", der Endlauf ist für Samstag angesetzt (19:33 Uhr).