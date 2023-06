Es wirkte alles sehr harmonisch. Sogar Holcim-PRB hat bei der Anhörung gesagt, dass 11th Hour Racing die Wiedergutmachung bekommen soll. Wir haben einen wunderbaren Sieger für dieses Ocean Race!" Die siegreiche Mannschaft war am Tag der Entscheidung noch auf See, weil die Überführung nach der Reparatur in Den Haag länger gedauert hatte. 11th Hour Racing wird am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr in Genua erwartet.