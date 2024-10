Ski Alpin: Andreas Sander fällt wegen Zellerkrankung aus

Rückkehr in Weltcup offen

Sander seit Februar nicht mehr im Training

Männer-Cheftrainer: "Ein Albtraum"

So leidet Alexander Schmid seit Januar permanent an Infekten und ist "in keinster Weise belastbar für richtigen Hochleistungssport und entsprechendes Training", sagte Schwaiger. Eine sichere Diagnose gebe es nicht für den Parallel-Weltmeister von 2023 und besten deutsche Riesenslalom-Fahrer. Schmid sagt über seinen Leistungsstand: "Wenn ich Pausen mache, dann würde ich schon behaupten, dass ich 70 bis 80 Prozent meines Energielevels habe."

Bandscheibenvorfall, Handbruch, Kreuzbandriss

Zu allem Überfluss habe sich dann auch noch Technik-Spezialist Stefan Luitz in der vorigen Woche die Hand gebrochen. Und der junge Nickco Palamaras, der in diesem Winter an das Weltcupteam herangeführt werden sollte, erlitt am selben Tag einen Kreuzbandriss. "Es ist einfach wie verhext", resümierte Männer-Cheftrainer Schwaiger.