Wildcard für Sölden: Grünes Licht für Hirscher-Comeback

Kann in Sölden starten: Ski-Legende Marcel Hirscher

Wie der Internationale Ski-Weltverband FIS mitteilte, sei der Antrag des Niederländischen Verbandes um eine Wildcard für Marcel Hirscher regelkonform und gültig. "Das bedeutet, dass Hirscher beim ersten Rennen der Saison in Sölden starten darf", teilte die FIS mit. Hirscher kann mit der Startnummer 31 ins Rennen gehen. Die Startberechtigung der FIS gilt allerdings vorerst nur für das erste Rennen der Saison Ende Oktober und noch nicht für die weiteren Weltcups.

Niederlande statt Österreich

Hirscher, 35 Jahre alte österreichische Ski-Legende, hatte im Frühjahr seine Comeback-Pläne bekanntgegeben, aber nicht für Österreich, sondern für das Geburtsland seiner Mutter, die Niederlande. Er wolle aktuellen österreichischen Kaderathleten keinen Startplatz wegnehmen, so Hirscher.

Hirscher zählt zu den besten Skirennläufern aller Zeiten. Er hatte bis zu seinem Rücktritt 2019 achtmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang holte er zwei Goldmedaillen. Hinzu kommen in seiner Karriere sieben WM-Goldmedaillen und 67 Einzel-Weltcupsiege.