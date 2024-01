Ski Alpin: Straßer triumphiert in Kitzbühel

Linus Straßer sank am Fuße seines "Hausbergs" auf die Knie und genoss den so lange ersehnten Triumph. Eine Gams hatte er auf dem "Schweinsberg", wie er den Ganslernhang in Kitzbühel wegen dessen Tücken scherzhaft nennt, endlich mal holen wollen. Nun war es sogar die goldene Trophäe geworden. Zudem gab's für den Sieg beim legendären Weltcup-Slalom 100.000 Euro Siegprämie und Freudentränen.