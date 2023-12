Born for this: Der Kampf mit sich selbst

Das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien steht an. In der Matchday-Besprechung warnt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor den lautstarken Anhängern des Gegners. Und genau so, kommt es. Fanatische, kolumbianische Fans verlegen Sydney kurzerhand nach Südamerika – die Stimmung ist einzigartig. Am Ende fliegt das deutsche Team nach einer knappen 1:2 Niederlage und einem hart umkämpften Spiel zurück ins Base Camp. Das Verletzungspech verfolgt die Mannschaft, Sara Doorsoun verletzt sich in dem körperbetonten Spiel am Oberschenkel. Ein weiterer Schlag für das Team. Wie schlimm ist die Verletzung wirklich?