Born for this: Zerrissenheit

Der Auswahlprozess in Herzogenaurach für den finalen WM-Kader schwebt in den Köpfen der Spielerinnen. Zwei Entscheidungswochen stehen an, die zu Unmut in der Mannschaft führen. Die Spielerinnen hätten früher Klarheit gewünscht. Auch die verspätete Anreise der Bayern-Spielerinnen erschwert die Vorbereitung. Eine schwere Entscheidung wurde von der Bundestrainerin bereits im Vorfeld getroffen: Giulia Gwinn wird es nicht in den WM-Kader schaffen. Dafür kehrt nach jahrelanger Nationalelf- Pause Carolin Simon zurück. Die nicht-Nominierungen der letzten Jahre ließen „Caro“ in ein Leistungsloch stürzen, die persönliche Fallhöhe, es letzten Endes erneut nicht in den Kader zu schaffen, steigt.