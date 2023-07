Chinas mutige Kämpferinnen

Die Gesellschaft befindet sich in einem rasanten Wandel, immer mehr junge Frauen durchbrechen traditionelle Rollenbilder. Jiyang ist aus der Provinz Sichuan nach Peking gezogen, um in der Hauptstadt zu studieren. In ihrer Heimat, sagt sie, wäre der Druck enorm, verheiratet zu sein und bereits Kinder zu haben. Sie aber will studieren und ihren eigenen Träumen folgen. Bei Infinite Peking hat sie einen Fußballverein gefunden, in dem Frauen spielen, die ähnlich denken wie sie.