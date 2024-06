Verdienter 1:0-Sieg: Spanien gewinnt Klassiker gegen Italien

Spanien war zum EM-Auftakt ein schwungvoller 3:0-Erfolg gegen Kroatien gelungen. Italien hatte dagegen sein Auftaktspiel gegen Albanien knapp mit 2:1 gewonnen. Die Squadra Azzura braucht im letzten Spiel gegen Kroatien am Montag in Leipzig mindestens einen Punkt, um den zweiten Platz abzusichern.

Spanien mit vielen Torchancen

Kurz danach konnte Spaniens Alvaro Morata unbedrängt von der linken Strafraumkante in den Fünfmeterraum flanken. Dort setzte sich der wendige Nico Williams von di Lorenzo ab und köpfte den Ball mit der Stirn knapp am rechten Gestänge vorbei.

Morata scheiterte in der 24. Minute aus kurzer Distanz an Italien-Keeper Gianluigi Donnarumma. Kurz darauf rettete der 1,96-Meter-Riese erneut bei einem Distanzknaller von Fabian Ruiz. Nur Donnarumma war es in dieser Phase zu verdanken, dass die Elf von Luciano Spalletti nicht in Rückstand geriet. Italien kam in der ersten Halbzeit lediglich zu einem harmlosen Abschluss durch Chiesa (44.).