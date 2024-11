Alexander Zverev hat beim Tennis-Saisonfinale beste Chancen auf den Halbfinaleinzug und steht womöglich dennoch vor einem spannenden Gruppen-Showdown gegen Carlos Alcaraz. Dank eines beeindruckend mutigen Auftritts jubelte der Hamburger in bei den ATP-Finals in Turin über ein 7:6 (7:3), 6:3 gegen den Norweger Casper Ruud

Zverev nervenstark und souverän

Alexander Zverev ist erfolgreich in seine Titelmission bei den ATP Finals in Turin gestartet. Er besiegte in seinem Auftaktmatch den Russen Andrej Rublew in zwei Sätzen.

12.11.2024 | 1:20 min