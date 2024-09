Probleme auch beim Laver Cup: Rätsel um Zverevs Gesundheit

Erschöpft und offensichtlich angeschlagen: Alexander Zverev in seinem Match am Samstag gegen Taylor Fritz, das er 4:6, 5:7 verlor.

Zverev: Seit vier Tagen Fieber

Auf konkrete Nachfrage zu seiner Fitness und ob er die bevorstehenden Turniere in Asien alle wie geplant spielen werde, antwortete der Deutsche allerdings: "Mir wurde so ein bisschen ein Maulkorb gegeben von meinem Management da hinten, von meinem Bruder und Sergej. Deswegen die Fragen bitte an die beiden. Ich darf nichts sagen anscheinend."

Zverev-Management schweigt

Schon während der Partie von Carlo Alcaraz am Samstagnachmittag hatte Zverev am Spielfeldrand heftig gehustet. Der Zustand verschlechterte sich dann in seinem Match gegen Taylor Fritz. Zverev ging zwischen den Ballwechseln in die Knie oder stützte sich auf seinen Schläger. Er bekam offenbar schwer Luft. Mitte des zweiten Satzes rief er den Arzt auf den Platz.