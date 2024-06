Zverev erreicht Finale in Paris: Nun geht es gegen Alcaraz

Alexander Zverev hat seinen Halbfinal-Fluch bei den French Open im vierten Versuch besiegt und steht erstmals im Endspiel von Paris. Der Tennis-Olympiasieger bezwang den angeschlagenen Norweger Casper Ruud nach einer Leistungssteigerung mit 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 und nahm erfolgreich damit Revanche für die Halbfinal-Niederlage im Vorjahr . Am Sonntag (15 Uhr) greift Zverev nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Ich bin einfach sehr happy. Mir sind hier schon so viele gute und schlimme Dinge passiert, jetzt bin ich endlich mal im Finale. Ich werde alles geben am Sonntag.

Zverev erst der zweite Deutsche im Finale von Paris

Er ist der zweite Deutsche nach Michael Stich 1996, der das Endspiel in Paris erreicht. Zverev hatte zuvor nur bei den US Open 2020 im Finale gestanden, als er dramatisch in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem verlor. "Damals war ich noch nicht bereit. Aber wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte Zverev.