Tennis: Laura Siegemund gewinnt French Open im Mixed

Auch beim olympischen Tennis-Turnier in Paris will Siegemund möglichst in allen drei Wettbewerben starten. Im Mixed würde sie gern, wie beim United Cup Anfang des Jahres in Australien, mit Olympiasieger Alexander Zverev antreten. "Ich habe gezeigt, dass ich auf Sand ein sehr gutes Mixed spielen kann", sagte Siegemund., die mit Blick auf Wunsch-Doppelpartner Zverev berichtete: "Ich habe gefragt, ob er mit mir spielen will - es gab dazu keine Antwort", so Siegemund, die sich nun erneut für eine Zusammenarbeit empfahl und auf eine Reaktion des deutschen Topstars wartet.