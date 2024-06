French Open - Djokovic verletzt: "Abwarten, was passiert"

Novak Djokovic hat sich ein zweites Mal mit einem Kraftakt gerettet. Ob der Tennisstar aber im Viertelfinale der French Open überhaupt antritt, ist offen. Der 37 Jahre alte Serbe sagte am späten Montagabend:

Ich weiß nicht, was morgen oder übermorgen passiert, ob ich in der Lage sein werde, auf den Platz zu gehen und zu spielen.

Er fuhr fort: "Ich hoffe es. Lasst uns abwarten, was passiert."

Tennis-Star Novak Djokovic ist in Serbien ein großes Idol. Seine politische Haltung polarisiert allerdings.

Sieg gegen Außenseiter Cerúndolo

Im Achtelfinale hatte sich der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger mit 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 gegen den argentinischen Außenseiter Francisco Cerúndolo durchgesetzt, obwohl er Anfang des zweiten Satzes auf dem Sand weggerutscht war und sich am Knie verletzt hatte. Er müsse sehen, was die Untersuchungen am Dienstag ergeben und wie es sich anfühlt, wenn das Adrenalin und die Schmerzmittel nicht mehr wirken, erklärte der Titelverteidiger.