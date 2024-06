Finale French Open: Swiatek greift nach Titel-Hattrick

Iga Swiatek greift nach ihrem vierten Titel in Paris, dem dritten in Folge.

Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek hat ihren Siegeszug bei den French Open fortgesetzt und zum dritten Mal in Serie das Finale beim Grand-Slam-Turnier auf Sand erreicht.

Die 23-Jährige gewann ihr Halbfinalmatch am Donnerstag gegen die 20-jährige Coco Gauff aus den USA mit 6:2, 6:4. Es war der 20. Sieg in Serie in Paris für die Sandplatzspezialistin. Swiatek schloss damit zur deutschen Tennis-Ikone Steffi Graf auf. Bis zum Rekord der US-Amerikanerin Chris Evert fehlen der Polin noch 9 Siege.