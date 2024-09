Showevent der Tennis-Elite: So funktioniert der Laver Cup

Der Laver Cup: Seit 2017 kämpft die Tennis-Elite bei dem von Roger Federer ins Leben gerufenen Kontinentalwettbewerb um diese Trophäe. Quelle: Imago

Das Wichtigste zuerst: Taylor Swift kommt am Wochenende nicht nach Berlin, um die Uber-Arena zu rocken. Auch Rafael Nadal wird nicht dabei sein, wenn zwölf der besten Tennisspieler der Welt ab heute ein großes Spektakel um den prestigeträchtigen Laver Cup darbieten. Lesen Sie hier alles Wissenswerte zum Tennisevents:

Was ist der Laver Cup?

Der Schweizer Tennisstar Roger Federer hat den Kontinentalwettbewerb 2017 ins Leben gerufen und organisiert ihn mit seiner Managementfirma Team8 jährlich immer zwei Wochen nach den US Open

Gedacht hat ihn sich Federer als Hommage an die großen Tennislegenden wie Rod Laver, nach dem der Cup benannt ist sowie den Teamkapitänen Björn Borg und John McEnroe. Das Event soll dabei die besten Spieler der Gegenwart und künftige Stars zusammenbringen. Team Europa spielt gegen den Rest der Welt - ähnlich dem Ryder Cup im Golf.

Im feinen Zwirn statt in Tennis-Shorts: Alexander Zverev (l) bei der Laver-Cup-Präsentation am Brandenburger Tor in Berlin. Quelle: dpa

Bisher fand der Laver Cup in Prag (2017), Chicago (2018), Genf (2019), Boston (2021), London (2022) und Vancouver (2023) statt. Nach Berlin ist San Francisco 2025 der nächste Austragungsort.

Welche Spieler sind dabei?

Mit der verletzungsbedingten Absage von Nadal hat sich die Hoffnung vieler Fans auf das nächste emotionale Karriereende nach Federer 2022 in London zerschlagen. Auch Jannik Sinner fehlt. Alexander Zverev ist in Berlin das Zugpferd und zum fünften Mal dabei - mit ihm hat Team Europa stets gewonnen.

Teams im Laver Cup Team Europa: Alexander Zverev (Deutschland, Weltranglistenplatz 2), Carlos Alcaraz (Spanien/3), Daniil Medwedew (Russland/5), Casper Ruud (Norwegen/9), Grigor Dimitrow (Bulgarien/10), Stefanos Tsitsipas (Griechenland/12). Kapitän: Björn Borg (Schweden)



Team Welt: Taylor Fritz (USA/7), Frances Tiafoe (USA/15), Ben Shelton (USA/17), Alejandro Tabilo (Chile/22), Francisco Cerundolo (Argentinien/31), Thanasi Kokkinakis (Australien/77). Kapitän: John McEnroe

Die beiden Teams bestehen aus je sechs Spielern. Jeweils drei Spieler qualifizieren sich über die Weltrangliste mit Stand nach Wimbledon für ihre Teams. Die anderen drei Spieler dürfen die Kapitäne aussuchen.

Warum fehlt Novak Djokovic?

Der 24-malige Grand-Slam-Sieger wäre für den Laver Cup qualifiziert, hat seine Teilnahme aber abgesagt. Nur 2018 und 2022 war der Serbe dabei. Djokovic kämpft mit seiner selbst gegründeten Spielergewerkschaft für eine fairere Verteilung der Preisgelder.

Der Laver Cup ist zwar Teil der ATP-Tour, hat aber einen exklusiven Charakter und begünstigt nur wenige Spieler, die mit viel Geld gelockt werden. Djokovic sieht die Veranstaltung daher kritisch und meidet sie meistens.

Mit der Goldmedaille im Tennis-Turnier der Olympischen Spiele erreicht der serbische Superstar Novak Djokovic den nächsten Karriere-Gipfel. Gegen Alcaraz gewinnt er 7:6 und 7:6. 05.08.2024 | 1:14 min

Wie viel Preisgeld bekommen die Spieler?

Jeder Spieler des Siegerteams erhält 225.000 Euro Siegprämie, doch lukrativ wird die Teilnahme vor allem durch die Antrittsprämie. Diese wird geheim gehalten, für Topstars wie Djokovic dürfte sie im siebenstelligen Bereich liegen.

Die Gage variiert je nach Popularität eines Spielers, doch im Schnitt sollten die Profis in Berlin für drei Spieltage eine halbe Million Euro verdienen können. Weltranglistenpunkte gibt es indes nicht.

Wie ist der Spielmodus?

Für den Sieg braucht ein Team 13 Punkte. Gespielt werden täglich drei Einzel und ein Doppel im Best-of-three-Modus. Kein Spieler kann mehr als zwei Einzelmatches während des Turniers absolvieren, mindestens vier Spieler eines Teams müssen im Doppel ran.

Für Siege gibt es am Freitag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte. Ist nach dem Doppel am Sonntag keine Entscheidung gefallen, geht es mit Einzeln weiter.

Die Spielansetzungen: Freitag, 20. September: Ab 13 Uhr zwei Einzel, ab 19 Uhr ein Einzel, ein Doppel

Samstag, 21. September: Ab 13 Uhr zwei Einzel, ab 19 Uhr ein Einzel, ein Doppel

Sonntag, 22. September: Ab 12 Uhr ein Doppel, im Anschluss ggf. weitere Einzel

Wie populär ist der Laver Cup?

Bei Fans und Sponsoren kommt das Format bisher sehr gut an, bei jeder Austragung waren die Stadien gut gefüllt - trotz der horrenden Ticketpreise. Auch in Berlin fingen die billigsten Karten bei über 60 Euro an und gingen bis zu 700 Euro hinauf. Selbst für den Trainingstag am Donnerstag mit Autogrammstunde kosteten Tickets zwischen 35 und 40 Euro.

Während des Turniers gibt es außerhalb der Uber-Arena eine frei zugängliche Fanzone mit Aktivitäten, doch in der Arena kein weiteres Showprogramm. Die Spieler sollen die Unterhaltung bieten und den Spagat zwischen launigem Schaukampf und hochklassigem Tennis schaffen. Ganz ohne Taylor Swift.