US Open: Alexander Zverev scheitert im Viertelfinale

Alexander Zverev bei den US Open.

Alexander Zverev ist nach einem zähen Ringen im Viertelfinale der US Open gescheitert. Der große Traum von seinem ersten Grand-Slam-Titel bleibt damit weiter unerfüllt. Dem über weite Strecken aktiveren und risikofreudigeren Amerikaner Taylor Fritz unterlag der Hamburger 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7).

Zverev von Beginn an mit Schwierigkeiten

Nach 3:26 Stunden nutzte Fritz seinen ersten Matchball. In der Neuauflage des Achtelfinales von Wimbledon, das er in fünf Sätzen dramatisch gegen Fritz verloren hatte, tat sich Zverev gegen den Weltranglistenzwölften von Beginn an schwer.