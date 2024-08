Tennis - US Open: Zverev im Achtelfinale - auch Djokovic raus

Für Novak Djokovic war das Grand-Slam-Turnier da schon knapp drei Stunden vorbei. Der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger aus Serbien unterlag dem Australier Alexei Popyrin überraschend in der dritten Runde mit 4:6, 4:6, 6:2, 4:6 und schied damit so früh aus wie seit 2006 nicht mehr bei den US Open. "Es war ein schreckliches Match von mir", sagte Olympiasieger Djokovic. "Ich habe viel Energie aufgewendet, um in Paris Gold zu gewinnen und bin in New York angekommen, ohne mich mental und physisch frisch zu fühlen", sagte er.