US Open - Tennis: Das Wichtigste zum Grand-Slam-Turnier

Start der US Open: Was ist mit Sinner?

Jannik Sinner steht in der Weltrangliste auf Platz 1. Bei einer Kontrolle im März hatte Sinner Clostebol im Körper.

Die Macher der US Open präsentieren Tennisspieler Jannik Sinner in Jubelpose. Als "Drei für die Show" werden der Südtiroler, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz bei der Aufzählung der Titelfavoriten auf der offiziellen Internetseite beworben.

Doch so unbeschwert, wie es die Bilder suggerieren mögen, ist die Stimmung kurz vor dem Start des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison keinesfalls. Der Freispruch des Weltranglistenersten nach zwei positiven Dopingtests bestimmt die Schlagzeilen der Tennis-Welt. Das Wichtigste zu den am Montag beginnenden US Open im Überblick:

Was steht an?

Der letzte Grand Slam des Jahres, die US Open in New York. Auf Hartplatz kämpfen ab Montag jeweils 128 Frauen und 128 Männer im Einzel um den Titel, insgesamt wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld von 75 Millionen Dollar ausgeschüttet.

Gespielt wird am USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, das im Arthur Ashe Stadium die größte Tennisarena der Welt beherbergt. Das Frauenfinale steigt am 7. September, das Endspiel der Männer einen Tag später.

Wer sind die Favoriten?

Novak Djokovic hat sich den Traum von Olympia-Gold im fünften Anlauf erfüllt: In einem mitreißenden Match bezwang der Champion den Spanier Carlos Alcaraz mit 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 04.08.2024 | 8:06 min

Sinner muss sich in New York aber unangenehmen Fragen zu seinen zwei positiven Dopingtests im März stellen. Alcaraz ist in diesem Jahr in Topverfassung und strebt den dritten Major-Titel in Folge an. Auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und 2021-Sieger Daniil Medwedew rechnen sich Chancen aus.

Was ist mit Sinner?

Der Australian-Open-Champion war im März zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet worden, wie am Dienstag bekannt wurde. Er kam jedoch um eine langfristige Sperre herum und wurde nach Angaben der International Tennis Integrity Agency (ITIA) letztlich von einem unabhängigen Gericht freigesprochen.

Der Italiener habe nachvollziehbar darlegen können, dass er durch seinen Physiotherapeuten unschuldig kontaminiert worden sei. Vor allem die fehlende Transparenz und die Ungleichbehandlung gegenüber ähnlich gelagerten Fällen sorgt jedoch für Unmut in der Tennis-Szene.

Wie stehen die Chancen von Alexander Zverev?

Das ist schwer einzuschätzen. Beim Masters in Cincinnati präsentierte sich der Hamburger zuletzt wieder in guter Verfassung, verlor erst in einem packenden Halbfinale gegen Sinner. Zuvor hatte Zverev wochenlang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihm Rätsel aufgaben.

Tennisspieler Alexander Zverev erklärt, dass er sich nicht nur bei seinem olympischen Viertelfinal-Aus körperlich nicht gut fühlte. 01.08.2024 | 1:25 min

Hartplatz liegt dem großgewachsenen 27-Jährigen, der 2020 in Flushing Meadows nur zwei Punkte vom Titelgewinn entfernt gewesen war. Zverev zählt im Kampf um seinen ersten Grand-Slam-Titel (mal wieder) zum engsten Favoritenkreis.

Wer holt den Titel bei den Frauen?

Eine glasklare Favoritin ist derzeit nicht auszumachen. Die Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka hat nach ihrem Titelgewinn in Cincinnati bei den Buchmachern die Nase vorn. Mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen ist traditionell immer zu rechnen. Titelverteidigerin Coco Gauff setzt in den USA wieder auf ihren Heimvorteil.

Wie sind die weiteren deutschen Aussichten?

Jan-Lennard Struff kann an guten Tagen für Furore sorgen, ihm fehlt aber weiterhin die Konstanz. Dominik Koepfer stand in New York schon einmal im Achtelfinale, Daniel Altmaier hat sich bei den Hartplatz-Grand-Slams bisher kaum auszeichnen können.

Bei den Frauen fehlt nach dem Karriereende von Angelique Kerber die große Hoffnungsträgerin. Tatjana Maria, Laura Siegemund, Tamara Korpatsch und Jule Niemeier hoffen auf einen überraschenden Lauf.

Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund Quelle: afp

Wer fehlt?

Rafael Nadal (38). Der Sieger von 2010, 2013, 2017 und 2019 steht kurz vor seinem Karriereende, körperliche Probleme machen dem Spanier schon lange zu schaffen. Er glaube nicht, begründete Nadal seine Absage, dass er "in der Lage sein werde, hundert Prozent zu geben".

Mit dem Olympia-Aus im Viertelfinale gegen Qinwen Zheng ist für Angelique Kerber eine großartige Tennis-Karriere zu Ende gegangen. 01.08.2024 | 3:02 min

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel