Tennis - US Open: Zverev erreicht dritte Runde in New York

Richtig rund läuft es für Alexander Zverev bei den US Open noch nicht. Trotzdem steht der Deutsche in der dritten Runde. Auch eine deutsche Spielerin darf jubeln.

Zverev trotzt der Hitze in New York

In drei Sätzen in die dritte Runde der US Open: Alexander Zverev Quelle: afp

Alexander Zverev hat bei großer Hitze die dritte Runde der US Open erreicht. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 bezwang den französischen Außenseiter Alexandre Müller in 2:26 Stunden mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Ich bin froh, es in drei Sätzen geschafft zu haben. Es war sehr heiß heute. Alexander Zverev

Zverev nun gegen Etcheverry

Anders als zum Auftakt gegen Davis-Cup-Teamkollege Maximilian Marterer ersparte sich Zverev bei mehr als 30 Grad beim Grand-Slam-Turnier in New York einen kräftezehrenden vierten Satz.

Der 27-Jährige trifft in der Runde der besten 32 nun auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der seinen Landsmann Francisco Cerundolo in fünf Sätzen niederrang.

Kraftakt zum Start der US Open in New York: Mit etwas Mühe besiegt Alexander Zverev seinen Landsmann Maximilian Marterer in vier Sätzten und erreicht die zweite Runde.

Zverev zunächst ohne Rhythmus

Im Louis Armstrong Stadium brauchte Zverev im ersten Aufeinandertreffen mit dem 77. der Weltrangliste etwas Anlaufzeit, um seinen Rhythmus zu finden. Zverev ist kein Fan von Matches am Morgen oder Mittag, viele einfache Fehler des Franzosen verhalfen ihm aber zum Gewinn des ersten Satzes.

Vor den Augen des früheren Fußball-Weltmeisters Sami Khedira kam Zverev auch im zweiten Durchgang nicht an sein volles Leistungsniveau heran, behielt im Tiebreak aber die Nerven. In der Folge ließ sich der Hamburger dann nicht mehr aufhalten und nutzte seinen zweiten Matchball zum Sieg.

Auch Niemeier in Runde drei

Jubeln konnte auch Jule Niemeier. Die Dortmunderin behielt in der immensen Mittagshitze einen kühlen Kopf und zog nach einem 6:4, 6:0 gegen die Japanerin Moyuka Uchijima zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die dritte Runde des letzten Grand Slam des Jahres ein.

