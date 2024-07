Olympia: Nadal/Alcaraz - der Tennis-Champion und sein Erbe

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz (hinten) beim Training am Freitag

Wer die Idee hatte und wer die Initiative? Ein gutes Projekt hat ja immer viele Väter, und dieses ist eines, das bei Olympia die Sportwelt elektrisiert: Rafael Nadal, 38, und Carlos Alcaraz, 21, werden am Samstag auf der berühmten Anlage von Roland Garros gemeinsam in die Tennis-Doppelkonkurrenz einsteigen. Besonders Alcaraz ist von der Liaison so ergriffen, dass er sich, wie er gestand, anfangs nicht mal traute, Nadal darum zu bitten.