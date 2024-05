König von Paris sagt Adieu: Zverev besiegelt Nadals Abschied

Nadal umarmte am Netz seinen Bezwinger Alexander Zverev , der sich während der drei Stunden bei diesem spektakulären 6:3, 7:6 und 6:3-Sieg in der ersten Runde sichtlich unbehaglich in seiner Rolle gefühlt hatte. Niemand wollte schließlich derjenige sein, wie es der Amerikaner Andy Roddick formulierte, als Andre Agassi 2006 sein letztes Turnier bestritt, "der Bambi erschießt".