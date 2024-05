French Open: Altmeister Nadal zum Auftakt gegen Zverev

Kein Tennisspieler hat den Sandplatz von Roland Garros so dominiert wie Rafael Nadal. Doch Alexander Zverev könnte den Abschied des Spaniers schon in Runde eins besiegeln.

Rafael Nadal wurde im Training von 10.000 Fans gefeiert. Quelle: AP

Der Court Suzanne Lenglen in Roland Garros war pickepacke voll und tausende Kinderstimmen quietschten überglücklich, als er auf den roten Sandplatz hinaustrat: Rafael Nadal.

Ich spüre eine unglaubliche Unterstützung von den Fans in Paris. Das gibt mir sehr viel Kraft und bewegt mich sehr. Das werde ich nie vergessen. Rafael Nadal

Nadal mit 14 French-Open-Titel

Eine Trainingseinheit vor 10.000 Fans, das ist nicht alltäglich. Nicht einmal für den fast 38-jährigen Tennisstar aus Mallorca. Und Nadal genoss das Bad in der Menge sichtlich, den tosenden Jubel, die spürbare Zuneigung von den Rängen. Schrieb geduldig Autogramme bis die Hand schmerzte.

Jeder Schritt von Nadal wird in diesen Tagen auf der berühmten Tennisanlage im Pariser Südwesten genauestens beobachtet und von hunderten Handykameras festgehalten und verbreitet. Jeder will noch einmal einen Blick auf ihn erhaschen auf jenem Terrain, das nie ein Spieler je so dominiert hatte wie Nadal. Seine 14 Trophäen, die er seit 2005 bei den French Open gewann, werden vielleicht nie mehr getoppt.

Zverev bekommt die ungewollte Revanche





Alexander Zverev ist derjenige, der Nadals Pariser Liaison ein Ende bereiten könnte. Der Deutsche sagte vor dem Duell

Ich wollte gegen Rafa noch einmal in meiner Karriere spielen, aber bestimmt nicht hier in Runde eins. Alexander Zverev

2022 knickte Zverev im Halbfinale gegen Nadal so schlimm um, dass er den Court im Rollstuhl verlassen musste. Und Nadal triumphierte am Ende in Paris, wohl zum letzten Mal.

Nadal nimmt es mit Galgenhumor

Die Frage bleibt, ob sich Nadal nicht besser nach diesem letzten Hurra 2022 verabschiedet hätte. Statt nun nach fast zweijähriger Verletzungspause auf einem körperlichen Level anzutreten, mit dem er über drei Gewinnsätze kaum Chancen hat. Den Fans bricht nicht nur der drohende Abschied das Herz, auch die Art, ihn so spielen sehen zu müssen. Ihn, der stets vor unbändiger Energie strotzte.

"Also im Training schlage ich alle", sagte Nadal mit einem Augenzwinkern und flüchtete sich bei der Aussicht auf seine letzten French Open in Galgenhumor. "Ich kann nicht ausschließen, dass es so ein Desaster wird, wie letzte Woche in Rom. Großartig wird es wohl nicht. Aber die Antwort gibt es am Montag." Der Kämpfer, der Nadal stets gewesen ist, ist immer noch da.