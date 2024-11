Tennis: Was Sie zum Davis Cup 2024 wissen müssen

Der erste Davis Cup wurde im Jahr 1900 zwischen den USA und Großbritannien ausgetragen, den die USA gewannen. Ab 1905 nahmen weitere Nationen teil, unter anderem Frankreich, Österreich, Belgien und Australasien, ein Zusammenschluss aus Neuseeland und Australien. Ab den 1920er Jahren nahmen bereits über 20 Nationen am Davis Cup teil, welcher ab den 1930er Jahren bis 1969 von den USA, Großbritannien und Australien dominiert wurde.



1972 wurde der Turniermodus das erste Mal geändert und der Sieger des Vorjahres musste nun jede Runde spielen um sich für das Finale zu qualifizieren. Vorher bekam dieser immer ein direktes Freilos fürs Finale.

Eine weitere Änderung folgte im Jahr 1982, als eine Weltgruppe mit 16 Nationen gegründet wurde und die restlichen Nationen in regionale Zonengruppen gegliedert wurden. Somit entstand ein Auf- und Abstiegssystem, welches für mehr Möglichkeiten sorgte. Zudem begann in diesem Jahr auch die erste Partnerschaft mit einem Sponsor, was die Vergabe von Preisgeldern ermöglichte.



Im Jahr 1993 nahmen erstmals 100 Nationen am Davis Cup teil, 30 Jahre später waren es schon 155 Nationen aus aller Welt. 2012 feierte der Davis Cup sein 100. Finale und zeitgleich das 100-jährige Jubiläum der International Tennis Federation (ITF). Das aktuelle Davies Cup Format gibt es seit 2019, in dem 18 Nationen an einem Ort gegeneinander spielen um sich zum Weltmeister zu krönen.