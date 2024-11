Promi-Dopingfälle im Tennis: "Darf kein Geschmäckle geben"

Nach dem zweiten, erst nachträglich bekannt gewordenen, prominenten Dopingfall kämpft der Tennissport um seine Glaubwürdigkeit. Die einmonatige Sperre für die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek ruft genau wie zuvor der Fall von Italiens Tennisstar Jannik Sinner Zweifel an der Gleichbehandlung und der Transparenz durch die Internationale Tennis Integrity Agency (ITIA) hervor.

Ich fange langsam an zu glauben, dass nicht jeder ein gleiches Verfahren bekommt.

DTP-Präsident: "Es darf kein Geschmäckle geben"

Iga Swiatek war zum Zeitpunkt der positiven Dopingprobe vom 12. August die Nummer eins, ebenso wie Jannik Sinner bei seinen zwei positiven Tests im Frühjahr. Sinner wurde von der ITIA freigesprochen, weil ihm laut der Untersuchungskommission kein vorsätzliches Verschulden nachgewiesen werden konnte. Das Verfahren gegen ihn wurde erst nach Abschluss der Ermittlungen bekannt, genauso wie im Fall Swiatek. Die Polin akzeptierte eine Sperre von einem Monat. Das Verfahren bestätige aber ihre Unschuld, sagte sie in einem Instagram-Video.

WTA steht Swiatek bei

Bei der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin wurde die verbotene Substanz Trimetazidin in einer geringen Menge nachgewiesen. Swiatek führte es auf ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament gegen die Folgen von Jetlag zurück. Die Ermittler glaubten der Spielerin und werteten es als nicht schwerwiegenden Fall.

Die Profivereinigung WTA sprach in einem Statement von einem "bedauerlichen Vorfall" und sicherte Swiatek die volle Unterstützung zu. Ob die Welt-Anti-Doping-Behörde WADA in dem Fall noch Einspruch einlegen wird, ist noch offen. Im Fall von Sinner hatte die WADA dies getan. Eine Entscheidung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS steht noch aus.

Das Urteil in der Causa Swiatek löste bei bei Simona Halep großes Unverständnis aus. "Ich frage mich: Warum gibt es so einen großen Unterschied in Behandlung und Urteil?", schrieb die Rumänin auf Instagram. Die zweimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin vermutet gar eine "böse Absicht" bei der ITIA. Halep war von der ITIA für vier Jahre gesperrt worden, der CAS reduzierte die Strafe auf neun Monate.