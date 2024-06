Tennis-ATP: Sinner und Pegula gewinnen Wimbledon-Tests

Jannik Sinner setzte sich beim ATP-Turnier in Halle mit 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) gegen den polnischen Weltranglistenneunten Hubert Hurkacz durch, der im Halbfinale den Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev aus dem Wettbewerb geworfen hatte

Jannik Sinner Favorit in Wimbledon

Jannik Sinner verwandelte am Sonntagnachmittag nach 1:49 Stunden seinen ersten Matchball. Für den Australian-Open-Champion war es bereits der vierte Titel in diesem Jahr. Für den 22-Jährigen bedeutete der Erfolg im "deutschen Wimbledon" den ersten Titel auf Rasen und den insgesamt 14. Turniersieg seiner Laufbahn.

ATP-Turnier in Halle/Westfalen am Sonntag im Livestream mit dem Einzelfinale, J. Sinner (ITA) - H. Hurkacz (POL). Aris Donzelli kommentierte.

Sinner geht damit auch als Favorit in den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 1. Juli.