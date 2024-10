Tennis-Masters in Paris: Gerangel um 4 Plätze für ATP-Finals

Gute Chancen, bei den ATP-Finals in Turin dabei zu sein: Taylor Fritz.

Es ist schon der dritte große Tennis-Wettkampf dieser Saison, der ab Montag in Paris stattfindet. Nach den French Open und dem olympischen Tennisturnier sucht Frankreichs Hauptstadt den letzten Sieger eines Turniers der Masters-Kategorie. Nach den Grand Slams und den ATP-Finals ist das die höchste Turnierkategorie auf der ATP-Tour.

Masters in Paris: Es geht um Geld und Punkte

Dabei geht es nicht nur um ein hohes Preisgeld, sondern auch um viele Weltranglistenpunkte, und die sind im Hinblick auf die ATP-Finals, die Mitte November in Turin beginnen, besonders wichtig.

Vier Spieler sind dort schon sicher mit dabei. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, der schon Anfang September seine Qualifikation klargemacht hat. In diesem Jahr qualifizieren sich die besten acht Spieler des laufenden Jahres für das Turnier - also die, die am meisten Weltranglistenpunkte gesammelt haben.