Tennis-Routinier Struff feiert in München ersten Turniersieg

Jan-Lennard Struff hat sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Im Finale von München besiegte der 33-Jährigeaus den USA unter dem Jubel des Publikums in nur 79 Minuten mit 7:5, 6:3. Unter den Zuschauern war auch Fußball-Profi Thomas Müller von FC Bayern nach dem 5:1-Sieg gegen Union Berlin

"Absolut verrückt, es fühlt sich sehr gut an. Emotional war das ein wichtiger Sieg für mich. Ich habe Super-Spieler geschlagen - unglaublich", sagte Struff.

Ich habe so lange auf diesen Turniersieg gewartet. Es ist mein 14. Jahr.

Ohne Satzverlust zum Turniersieg

Struff gab auf dem Weg zum ersten Turniersieg keinen Satz ab. Zunächst hatte er Vorjahresfinalist Botic van de Zandschulp (Niederlande) besiegt, danach setzte er sich gegen Felix Auger-Aliassime (Kanada) durch. Im Halbfinale fegte er spektakulär den dänischen Titelverteidiger Holger Rune in 45 Minuten vom Platz.

Seine vorhergehenden drei Endspiele hatte Struff verloren, unter anderem vor drei Jahren in München. Letzter deutscher Turniersieger in München war Alexander Zverev (2017 und 2018).

Struff mit starkem Tennis auch im Finale

Nach dem Einzelfinale könnte Struff am Sonntag auch noch gemeinsam mit Partner Andreas Mies den Titel im Finale der Doppel-Konkurrenz gegen Yuki Bhambri aus Indien und den Italiener Albano Olivetti gewinnen.

Nach dem frühen Aus von Topfavorit Zverev schlüpfte der entfesselnd und nervenstark aufspielende Routinier vor heimischen Publikum in die Hauptrolle. Im Finale gegen Fritz zeigte Struff erneut Tennis auf hohem Niveau. Vor allem mit der krachenden Vorhand punktete er häufig. Hinzu kam Nervenstärke: Im ersten Durchgang wehrte der Deutsche beim Stand von 4:5 drei Satzbälle seines Gegners ab, holte sich gegen den 15. der Weltrangliste dann ein Break und anschließend mit seinem ersten Satzball das 7:5.

Zum 218. Mal in einem Hauptfeld

Struff stand in München zum 218. Mal im Hauptfeld eines ATP- oder Grand-Slam-Turniers. Sein erstes Match hatte er vor elf Jahren gegen Albert Ramos-Vinolas aus Spanien in zwei umkämpften Sätzen verloren. Erfolgreicher als im Einzel war er in seiner Karriere im Doppel gewesen - vier Titel hatte er da bereits gewonnen.