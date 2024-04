Struff, der gegen den an Nummer drei gesetzten Taylor Fritzaus den USA zum vierten Mal um seinen ersten Turniersieg spielen wird, gestaltete sein Duell mit Rune zur Begeisterung des Publikums erstaunlich einseitig. Mit druckvollem Spiel trieb er den Weltranglistenzwölften, der in den beiden vergangenen Jahren beim MTTC Iphitos gewonnen hatte, von einer Verlegenheit in die andere. Nach nur 45 Minuten und dem ersten Matchball war der Sieg perfekt.