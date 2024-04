Frauentennis: Saudi-Arabien holt WTA Finals in die Wüste

Wird dann wohl auch in Riad aufschlagen: Die derzeitige Weltranglisten-Erste Iga Swiatek

Kritik von Frauentennis-Ikonen

Die Tennis-Ikonen Chris Evert und Martina Navratilova hatten zuletzt angesichts entsprechender Spekulationen bereits heftige Kritik an den Verantwortlichen der WTA geübt.

In einem gesalzenen Artikel für die "Washington Post" kritisierten Evert und Navratilova unter anderem den Status der Frauenrechte im Land.

Das diesjährige WTA Final findet vom 2. bis 9. November in Riad statt. Ausgeschüttet wird demnach ein Rekordpreisgeld in Höhe von 15,25 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 14 Millionen Euro. Das Preisgeld soll in den beiden kommenden Jahren noch erhöht werden.