Tennis: Deutsches Davis-Cup-Team schlägt Ungarn

Zum Matchwinner avancierte Jan-Lennard Struff, der am Tag zuvor noch sein erstes Einzel verloren hatte. Am Samstag holte Struff beim 6:3, 6:2 gegen den Weltranglisten-213. Mate Valkusz den entscheidenden Punkt. Zuvor hatten Kevin Krawietz und Tim Pütz die Gäste durch ein 6:3, 7:6 (7:3) im Doppel gegen Valkusz/Fabian Marozsan in Führung gebracht. Marozsan trat daraufhin nicht mehr zum Einzel an. Nach Struffs Sieg war die Partie vorzeitig entschieden.