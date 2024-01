Tennis - Davis Cup: Zverev sagt ab, Marterer rückt nach

Marterer rückt nach

Im ungarischen Tatabanya kämpft die deutsche Auswahl ums Weiterkommen beim traditionsreichen Nationenwettbewerb, noch am Vortag hatte Teamkapitän Michael Kohlmann mit einem Einsatz des Leaders gerechnet. "Wer Sascha kennt, weiß: Wenn er für Deutschland auf den Platz geht, spielt er voll", sagte Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann. Am Mittwoch kam dann die Absage.

Nun fehlt am Freitag und Samstag ausgerechnet der Starspieler aus Hamburg. Für ihn rückt nun Maximilian Marterer nach. Bereits vorher war klar, dass die Qualifikation kein Selbstläufer wird. Und das gegen Ungarn, das von den ungesetzten Mannschaften, so Kohlmann, "schon eine der deutlich besseren" sei. Zwar steht die ungarische Nummer eins, Fabian Marozsan, in der Weltrangliste nur auf Platz 57. Zu unterschätzen ist der 24-Jährige aber nicht.

Tennisprofi Alexander Zverev ist bei den Australian Open im Halbfinale ausgeschieden. Er unterlag dem Russen Daniil Medwedew in fünf Sätzen, nachdem er schon 2:0 in Führung lag. 26.01.2024 | 0:59 min

Respekt vor starken Ungarn

Im vergangenen Jahr bezwang Marozsan in Rom den späteren Wimbledonsieger Carlos Alcaraz. Und auch bei den Australian Open präsentierte sich der Rechtshänder, sagte Kohlmann, "in sehr guter Form". Auch Marozsans Teamkollege Marton Fucsovics, "seit Jahren eigentlich ein Top-50-Spieler", stellt eine Herausforderung dar. So bezwang Zverev diesen beim vergangenen Masters in Paris erst nach drei Sätzen.