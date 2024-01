Australian-Open-Halbfinale: Sinner entzaubert Djokovic

In diesem trifft der 22 Jahre alte Südtiroler am Sonntag auf Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev oder den Russen Daniil Medwedew.

Djokovics Siegesserie gerissen

Für Djokovic (36) endete nach zuvor 33 Siegen in Folge im Melbourne Park eine beeindrucke Serie - bisher hatte der zehnmalige Turnierchampion am Yarra River immer auch den Titel gewonnen, wenn er das Halbfinale erreicht hatte.

Novak Djokovic hatte im Viertelfinale der Australian Open 7:6, 4:6, 6:2, 6:3 gegen Taylor Fritz gewonnen. 23.01.2024 | 0:36 min

Für Sinner ist es neben dem Davis-Cup-Sieg mit Italien im November schon jetzt der größte Erfolg seiner Karriere. Er besiegte Djokovic zum dritten Mal in den letzten vier Spielen, in seinem ersten Major-Halbfinale war er Djokovic im vergangenen Sommer in Wimbledon noch in drei Sätzen klar unterlegen gewesen.