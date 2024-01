Zheng ohne Chance: Sabalenka wieder Australian-Open-Siegerin

Sabalenka siegt souverän

Zheng wehrt vier Matchbälle ab

Das zuvor einzige Aufeinandertreffen der beiden hatte Sabalenka im Viertelfinale der US Open 2023 locker in zwei Sätzen gewonnen, auch am Samstag in der Rod Laver Arena war sie von Beginn an die klar bestimmende Spielerin.