Hoch drischt Alexander Zverev den Ball in Richtung Flutlicht und genießt den Jubel der Fans im Louis Armstrong Stadium. 50 Minuten vor Mitternacht feiert der Tennis-Olympiasieger bei den US Open in New York erleichtert seinen Einzug ins Achtelfinale. Mit großem Kampfgeist und überlegener Fitness bezwingt der 26-Jährige den Bulgaren Grigor Dimitrow in 3:42 Stunden mit 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1. Nach dem verlorenen ersten Satz hatte Zverev im zweiten Durchgang bereits mit 2:4 zurückgelegen, schaffte aber das Comeback.