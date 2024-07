Tour de France: Tadej Pogacar gewinnt Königsetappe

Vingegaard attackiert am Schlussanstieg als Erster

Der Slowene machte am Hinterrad des Titelverteidigers einen souveränen Eindruck, zeigte nicht den Ansatz von Schwäche. Im Gegenteil. Fünfeinhalb Kilometer vor dem Ziel folgte der Konter von Pogacar, dem Vingegaard nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Als Pogacar schon im Ziel war, kämpfte Vingegaard verbissen, um den Rückstand in Grenzen zu halten.

"Ich konnte mir fast nicht vorstellen, dass es so kommt - es war ein sehr schwerer Tag. Es sieht jetzt gut aus, aber wir müssen in der letzten Woche konzentriert bleiben", sagte Pogacar im Ziel:

Hindley macht sich davon - und wird eingeholt

Die Tour ab Mittwoch in die Alpen

Nach dem Ruhetag am Montag und der Flachetappe am Dienstag beginnen am Mittwoch die Alpen-Etappen. Hier bietet sich Vingegaard und Evenpoel die Chance, den Mann in Gelb anzugreifen. Angesichts der bestechenden Form, die Pogacar in den Pyrenäen zeigte, stehen die Chance allerdings schlecht.