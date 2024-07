Tour de France: Tadej Pogacar hängt Verfolger ab

Pogacar baute auf der 151,9 Kilometer langen Etappe mit 4.000 Höhenmetern seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Er liegt nun 1:57 Minuten vor Vingegaard. Evenepoel hat als Dritter einen Rückstand von 2:22 Minuten.

Die Hoffnungen von Primoz Roglic auf einen Podestplatz bei der Tour de France sind endgültig dahin. Nach seinem Sturz am Vortag steigt der Slowene vorzeitig aus der Rundfahrt aus.

Tour-Etappe über den Col du Tourmalet

Beim ersten von zwei Pyrenäen-Krachern am Wochenende standen gleich zwei Bergwertungen der höchsten Kategorie an. Alleine der Tour-Klassiker Col du Tourmalet hat es in sich. Auf 19 Kilometern mussten die Fahrer eine durchschnittliche Steigung von etwas mehr als sieben Prozent bewältigen.